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Има нанесени материални щети по автомобили
Повече от 10 сигнала за паднали дървета и клони са постъпили в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич след силен вятър, преминал за кратко през областта, предаде кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.
Екипи на пожарната са реагирали на сигнал за паднало е дърво по пътя Добрич - Варна, както и в градския парк "Св. Георги". Има нанесени материални щети по автомобили, след като върху тях има паднали клони от близки дървета. Няма пострадали хора.Редактор: Ина Григорова
Източник: Павлина Живкова, БТА
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