Повече от 10 сигнала за паднали дървета и клони са постъпили в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич след силен вятър, преминал за кратко през областта, предаде кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

Екипи на пожарната са реагирали на сигнал за паднало е дърво по пътя Добрич - Варна, както и в градския парк "Св. Георги". Има нанесени материални щети по автомобили, след като върху тях има паднали клони от близки дървета. Няма пострадали хора.

Редактор: Ина Григорова