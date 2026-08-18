Пълна забрана на TikTok в България и ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца под 16 години. Това са част от предложенията, заложени в петиция , подписана от хиляди граждани. Инициативата идва на фона на поредица от случаи на детска агресия и противообществени прояви, които отново поставят въпроса за влиянието на дигиталната среда върху подрастващите.

Сред предложените мерки са защита на децата от съдържание, насърчаващо насилие, опасни предизвикателства, унижение и други рискови поведения. Психолозите настояват и за по-активна роля на образователната система при превенцията на онлайн насилието и зависимостта от дигитално съдържание, както и за по-строг контрол и по-голяма отговорност на социалните платформи.

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В ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS криминалният психолог Габриела Симова подчерта, че петицията не е насочена срещу технологиите, а към защитата на децата. „Единствената ѝ цел е да запазим, доколкото е възможно, невинността на децата в крехка възраст“, обясни тя.

По думите ѝ влиянието на социалните мрежи може да има сериозен ефект върху подрастващите, тъй като техният мозък все още се развива, а ценностите и убежденията им са в процес на формиране. „В същото време виждаме съдържание, което, меко казано, е неподходящо за тях“, изтъкна Симова.

В петицията специално внимание е отделено на TikTok. Според криминалния психолог причината е, че платформата не успява достатъчно ефективно да предпази непълнолетните потребители от неподходящо съдържание.

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Предложението е социалните мрежи да бъдат недостъпни за деца под 16 години, докато TikTok да бъде забранен изцяло на територията на страната. Според психолога именно 16-годишната възраст представлява подходяща граница между необходимостта от защита и постепенното изграждане на самостоятелност. „Не може всичко да ти бъде забранено до тази граница, а от следващия ден вече да си човек, който е запознат с всичко. Трябва да има някаква подготовка, някакъв буфер“, изтъкна Симова.

Според нея на 16 години тийнейджърите вече започват да вземат важни решения за бъдещето си, свързани с образованието, професионалното развитие и личната си самостоятелност. „Не можем да ги държим напълно изолирани - не това е целта. Целта е контрол и да улесним родителите, като им дадем инструмент и метод за прилагане на този контрол“, подчерта тя.

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Пред подобна мярка обаче стои сериозен проблем - как реално ще бъде гарантирано спазването на възрастовото ограничение. В момента редица платформи разчитат на елементарна самоидентификация, при която потребителят просто потвърждава, че е навършил необходимата възраст. Според Симова именно тук е необходим по-сериозен контрол и разработването на надеждни механизми за проверка.

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