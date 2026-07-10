Забрана за използване на социални мрежи от деца до 16 години, а между 16 и 18 години - достъп при строги ограничения. Това предвижда законопроект, внесен от ГЕРБ в Народното събрание. Предложението вече предизвика политически реакции, а темата коментираха в ефира на „Твоят ден“ преподавателят по медии и комуникации в Нов български университет Жюстин Томс и инфлуенсърът Даяна Йорданова.

„Това не е нещо, което ни изненадва. Темата се обсъжда отдавна, а в много държави вече се предприемат подобни мерки“, заяви Жюстин Томс. По думите ѝ ограничения вече се обсъждат или действат в страни като Австралия, Индия и Великобритания. Тя обърна внимание, че в България децата започват да използват социалните мрежи много преди официално разрешената възраст. „Около първи клас повечето деца вече имат поне един профил, а до трети клас - по няколко“, посочи Томс. Според нея липсва механизъм, който да гарантира реалната възраст на потребителите, а решението трябва да бъде технологично. Тя допълни, че България все още няма необходимия дигитален портфейл за подобен контрол.

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

Експертът предупреди и за последиците от прекомерното време онлайн. „Децата до 16 години не могат да контролират времето, което прекарват в дигиталните канали. Това много уврежда тяхната психика“, каза Томс. По думите ѝ през лятната ваканция се очаква децата да прекарват средно около шест часа дневно в социалните мрежи. Тя призова и възрастните да ограничат собственото си време онлайн.

Инфлуенсърът Даяна Йорданова определи внесения законопроект като „по-крайно предложение“, което според нея прилича повече на „политически пиар“, отколкото на реално решение на проблема. Според нея усилията трябва да бъдат насочени към превенция и информираност. „Самите деца трябва да бъдат предпазвани чрез превенция, обяснение и превеждане на техния език колко опасни могат да бъдат социалните мрежи“, заяви тя. Йорданова беше категорична, че регулация е необходима, но тя трябва да бъде с мек подход и мека регулация, а не с крайни мерки.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова