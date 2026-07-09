В четвъртък в Народното събрание беше внесен законопроект от ГЕРБ за пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. За младежите от 16 до 18 години използването им ще бъде разрешено, но със строги ограничения. Глобата при нарушение на тези правила ще започва от 50 хиляди евро. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.

Приложението ще бъде безплатно, ще се разработи от Министерството на електронното управление в определен срок и ще бъде свързано със системата на ГРАО. Верификацията ще е задължителна за абсолютно всички потребители на социалните мрежи. Настоящите профили на деца под 16 години, които не могат да докажат възрастта си, ще бъдат закрити. Според Ангелов системата няма да може да бъде заобиколена чрез смяна на IP адрес или използване на VPN.

Проучване поставя под въпрос ефективността на забраната за социални мрежи за деца в Австралия

Законът предвижда и някои изключения. Приложенията за комуникация (като Viber, WhatsApp и Signal) остават разрешени за всички, тъй като не попадат в обхвата на забраната. Децата под 16 години ще имат достъп и до образователни платформи, но само ако те са одобрени от министъра на образованието и науката.

За младежите между 16 и 18 години се въвежда „вечерен час“ за интернет – те няма да имат достъп до социалните мрежи в часовия диапазон от 23:00 до 06:00 сутринта. За да се ограничи пристрастяването към екраните, за тази възрастова група ще бъдат изключени функциите за автоматично зареждане на видеа, безкрайното скролване и алгоритмите, които препоръчват съдържание.

Новите рестрикции ще важат и за чуждестранни деца, които влизат на територията на България – те също ще трябва да инсталират приложението за верификация.

„Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи на нашите деца на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи. Днес едно съобщение в чат може да нарани едно дете повече, отколкото може да бъде наранено в училище“, каза Ангелов.

Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта – т.нар. „дигитален портфейл“. Чрез това приложение децата няма да могат да излъжат, че имат 18 години.

Той подчерта, че законът не е война срещу технологиите, а опит да се спре пандемията от "социален аутизъм", депресия, хранителни разстройства и допаминова зависимост сред подрастващите. Ангелов призова всички политически партии в парламента да оставят настрана партийните дивиденти и да се обединят около спасяването на българските деца.

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