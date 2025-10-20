След поредния трагичен инцидент, при който 15-годишно момче беше смъртоносно намушкано с нож от свой връстник в търговски център, обществото отново заговори за насилието сред децата. В предаването "Социална мрежа" се коментира въпроса дали забраната на социалните мрежи за деца до 15 години е работещо решение. Психологът Любомира Манчева и Александрина Георгиева, управител на Центъра за безопасен интернет, бяха категорични, че проблемът е много по-дълбок и подобна мярка не би имала положителен ефект.

Според психолога Любомира Манчева фаталният инцидент е "истинно огледало за това къде се намира нашето общество". Тя подчерта, че децата не се раждат агресивни, а отразяват средата, в която растат - среда, в която често липсват подкрепа, превенция и усещане за принадлежност.

Забрана на социални мрежи за деца под 15 години: Реална мярка или неизпълнима идея

"Социалните мрежи са мястото, където децата се формират. А там се възнаграждава насилието и унижението. Колкото по-крайно е едно съдържание, толкова по-популярно става то", обясни Манчева. Тя допълни, че от невробиологична гледна точка мозъкът на тийнейджъра не е напълно развит и не може да мисли самокритично и да преценява рисковете. Затова е ключово децата да бъдат научени на вътрешна саморегулация чрез постоянно присъствие и диалог с родителите, а не чрез външен контрол.

Александрина Георгиева, управител на Центъра за безопасен интернет, сравни идеята за забрана на социалните мрежи със забраната за тютюнопушене в училищата. "Абсолютно същият пример си мислех и аз. И какво се случва? Реално учителите пушат заедно с учениците на територията на училището", коментира тя. Според нея подобна забрана е "много бързо и лесно решение, което няма да проработи", защото не предлага алтернатива на основната нужда на децата – да имат пространство, където да бъдат автентични и да общуват свободно с връстниците си без постоянен надзор от възрастни.

И двете експертки се обединиха около идеята, че ролята на родителите е абсолютна. Те трябва да бъдат не надзиратели, а партньори на децата си в онлайн пространството. "Много е важно как им даваме инструментите. Когато едно дете отива на час по рисуване, му даваме четка и боички. По същия начин ние трябва да им дадем инструментите за това как да се справят", заяви Любомира Манчева.

Александрина Георгиева допълни, че изграждането на доверие е ключово. Тя е разговаряла с 10- и 14-годишни деца, които сами са поискали от родителите си да им сложат приложение за родителски контрол, защото са били запознати с рисковете и са имали изградена връзка на доверие. Затова е необходимо както родителите, така и децата да бъдат образовани. "Дигитално-медийната грамотност трябва да бъде включена с приоритет в учебната програма", заключи Георгиева, като напомни, че всеки родител, учител или дете може да потърси анонимна помощ и съвет на Националната линия за онлайн безопасност на телефон 124 123.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка