Ерол Мюмюн е бил общински съветник от ДПС в Кърджали. От 2023 г. е кмет на града, след като партията залага на неговата кандидатура, а преди това 20 години на този пост е Хасан Азис. Мюмюн е председател на ДПС-Кърджали. На последните парламентарни избори той беше втори в листата на ДПС в града.

Вътрешният министър Иван Демерджиев пък беше водач на листата на „Прогресивна България”. Той обясни действията на полицията в Кърджали с разследване по съмнения за злоупотреба с обществена поръчка. По думите му са изплатени суми за милиони, без да има извършени дейности. Това не е първата подобна акция в Кърджали, стана ясно от думите на Демерджиев, който обаче не уточни какви са били процесуалните действия и кога са били те. Въпреки това обвини заместник-окръжния прокурор на града, че и тогава, и сега се опитва да осуети действията на полицията.

Веднага след вота в Кърджали Демерджиев заговори за „самозабравили се хора, които отклоняват обществен ресурс в района”, но без да споменава имена. Днес МВР извика Ерол Мюмюн на разпит. „Касае се за съмнение за извършени злоупотреби, свързани с обществена поръчка над 5 милиона лева. Има съмнения, че е повлияно при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности, които са платени по поръчката. Извършват се процесуални действия, а част от тях е отвеждането на кмета за разпит. Ако кметът не е извършил престъпление или някакво нарушение, няма основание да се притеснява”, подчерта вътрешният министър.

Демерджиев: Грозно е някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият от закона

Той обаче отправи обвинения към заместник - окръжен прокурор на Кърджали. „Дафин Каменов - този човек веднъж осуети такива действия, направи отвод. Сега има данни, че същият отново се е опитал да го направи. Апелирам и.ф. главен прокурор и ВСС да вземат мерки”, настоя Демерджиев.

Силовият министър съобщи, че се води и друго разследване, свързано с обществена поръчка, срещу бивш областен управител на град Кърджали. „Трябва да разберем, че както наркоразпространението, така и корупцията са бич за нашето общество, а ние трябва да бъдем безкомпромисни в това отношение”, категоричен е той.

Окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинската администрация, твърдят от държавното обвинение . В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжния следствен отдел към държавното обвинение, съобщиха оттам.

Прокуратурата увери, че при постъпване на материали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия.

По повод твърденията за евентуална предубеденост на прокурор от Окръжната прокуратура във връзка с проверка на обществена поръчка, държавното обвинение ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

NOVA потърси позицията на Стефанова, но към момента нямаме отговор.