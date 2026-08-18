Лекарите, отчели ваксинация на деца, без реално да са я извършили, да заплащат стойността на лечението при разболяване. Това предлага в пост във Facebook главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той посочва, че 59,6% от изследваните „ваксинирани“ деца в област Ловеч нямат антитела срещу морбили, паротит и рубеола - ваксинация, която е задължителна в България. По думите му „това означава само едно нещо - общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил“.

„Броят на случаите на морбили в България от март до края на юли тази година достигнаха 489! Водим в Европа за тази година! Вярно - далеч сме от хилядите заболели в други страни за миналата година, епидемията у нас започва да затихва, но можеше ли да не се стига до това?

Категорично да! А ето и най-разтърсващите факти - 460 от всички 489 случая (или над 94%) са в три области - Враца, Ловеч и Плевен!“, пише доц. Ангел Кунчев.

„От юридическа и финансова гледна точка - престъпление, от човешка - свинщина!“, категоричен е главният здравен инспектор.

„Фирмите инвестират милиони в разработката на ефективни и безвредни ваксини, държавата отделя милиони да ги закупи, съхрани хладилно, дистрибутира във всеки регион, а НЗОК да плати за прилагането им - и всичко това отива на вятъра, защото съответното GP решава, че той може да потъпче закона, да рискува живота и здравето на детето, а в някои случаи и да вземе някой лев от „доволни“ родители - антиваксъри.

Имам конкретно предложение - личните лекари на деца, заболели от морбили с отчетена като направена от ОПЛ ваксинация и показали липса на антитела и срещу трите антигена във ваксината, да заплащат стойността на лечението, както и болничните на родителя! Мисля, че е справедливо!“, пише в поста си доц. Кунчев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести в периода 10-16 август 2026 г. регистрираните случаи на морбили в страната са 530, като за същия период на 2025 г. e съобщен само един случай. За периода 10-16 август е отчетен един случай на епидемичен паротит, като от началото на годината случаите на заболяването са 12, показват още данните. За същия период на предходната година не са съобщени случаи на епидемичен паротит. През отчетната седмица и от началото на тази година не са регистрирани случаи на рубеола, както и за същия период на миналата година.

Редактор: Цвета Лазаркова