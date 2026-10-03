От 10 години три поколения се събират, за да пеят за важни моменти от българската история. Гуна Иванова и нейните внучки Ива и Велислава Костадинови, заедно с мъжката формация „Българи“, представиха „Песен за Самуил“ - за храбростта, човечността и драмата на българския цар.

„Аз съм я чула още като дете. Мисля, че беше от ансамбъл „Пирин“. Тази песен винаги е носила в себе си нещо много различно. В нея има болка, има и благодарност към тези наши герои“, разказа Гуна Иванова в „Събуди се“.

Ива и Велислава Костадинови: С тази песен искаме да благодарим на Господ

За нея тази песен е и начин да се говори за хората, останали в историята. „Аз имам едно чувство, че съм длъжна да пея за нашите герои, защото Господ ми е дал този глас и аз трябва да го използвам. Трябва да ги помним не само на определени дати“, каза тя.

Самата песен е кратка, но според Гуна носи много в себе си. „Тази песен е много кратка - само два куплета, три изречения, но казва толкова много“, обясни тя.

Сред най-тежките моменти, за които пее, е съдбата на хилядите български войници, които са били ослепени. „Не трябва да забравяме тази трагедия. Трябва да пеем за тях“.

В дома на Гуна Иванова тези песни са част и от детството на двете ѝ внучки. „Аз съм ги учила от малки на тези песни и съм им разказвала какво стои зад тях. Исках да знаят не само текста, а и историята“, сподели певицата.

Ива си спомня времето, когато двете с Велислава са слушали песните вкъщи. „Имахме касетата вкъщи, слушахме я, танцувахме и пеехме. Това са едни от най-хубавите ни детски спомени“.

За Велислава историите зад песните са били не по-малко важни от самата музика. „Когато бях малка, съм плакала на една от песните, защото баба ми беше разказала какво се е случило и аз вече я усещах по съвсем различен начин“.

Гуна забелязва промяна и сред младите хора. По думите ѝ интересът към фолклора през последните години расте.

„Фолклорът се възражда. Много млади хора започнаха да се интересуват от него. Аз виждам това и по участията, и по съставите, които се създават. Все повече деца и млади хора започват да танцуват, да пеят, да се интересуват от българската музика. И мисля, че танцьорите имат огромна заслуга за това, защото те направиха така, че фолклорът отново да стане интересен и близък до младите хора. Това е нещо, което много ме радва, защото нашите песни и нашите традиции трябва да продължат да живеят“.

Трите поколения представиха и новата си песен „Иване, мили сине“. И тя вече е част от общия им репертоар. „Много съм горда с тях. Когато ги чуя да я пеят, за мен тя звучи още по-хубаво“, каза Гуна Иванова.

Гледайте на живо по NOVA историческата церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

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Редактор: Георги Иванов