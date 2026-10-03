Сирене, кашкавал, масло... Знаем ли какво всъщност има в млечните продукти, които слагаме на масата си? Или какво липсва от тях.

В „Темата на NOVA“ Деница Суруджийска и операторите Росен Илиев и Андрей Стоилов правят експеримент със сирене и кашкавал от търговската мрежа. Експерти и лекари разкриват фрапиращи данни за производството на имитиращи продукти и за ефектите на някои растителни мазнини върху здравето.

По-малко животни - повече мляко. От 2013 година насам годишното производство в Европейския съюз се е увеличило с близо 16 милиона тона и достига 162 милиона тона за 2025 г., отчита Евростат.

Равносметката за България обаче е различна. За около 10 години производството е намаляло до 700 хиляди тона, а потребителите консумираме повече от 1,100 милиона тона, което налага внос на сурово мляко от други европейски страни, но и крие сериозни рискове, предупреждават потребителски организации.

“Някои производители започнаха да ползват евтин внос на палмово масло от Азия, което след това минава през термична обработка, за да може да се втвърди”, казва Богомил Николов от Националната асоциация „Активни потребители“.

Над 10 тона имитиращи сирене продукти на пазара: Как да различим истинското

Според него дори не подозираме колко имитиращи продукти може да консумираме в ежедневието си.

“Тези хидрогенирани масла станаха идеална възможност за композиране на продукт, който прилича на сирене, мирише на сирене, има вкус, близък до сирене, но не е сирене. Живеем в среда, в която знаем, че произвеждаме доста такива продукти – средно около 12 хиляди тона на година”, допълва експертът.

На този фон беше установено, че български фирми са продавали продукт от растителни мазнини и свинска мас, но опаковани и етикетирани като краве масло. Те бяха глобени с 300 хиляди евро.

Междувременно екипът на NOVA тръгва на пазар, за да провери млечните продукти. Примерно - сирене и кашкавал, на чиито етикети пише, че са от краве мляко. След което екипът изпраща тези продукти в специализирана лаборатория, за да бъде отчетено наличието или липсата на млечни мазнини.

С какво изненадаха резултатите от анализа на продуктите и как могат да ни подведат етикетите? Гледайте „Темата на NOVA“ след Централната емисия на Новините.