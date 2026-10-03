България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад „Княз Александър I" в София.

Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997-1014 г.) Предаването на тленните останки ще се състои на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. След това ще се състои и държавната церемония на площад „Княз Александър I" в София.

От 1969 г. до днес: Пътят на тленните останки на цар Самуил към България (ВИДЕО)

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12:30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан". От летище „Васил Левски" - София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

По стъпките на цар Самуил: От „Свети Ахил” до България

На церемонията „България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Министър-председателят Румен Радев обяви във вторник „историческото споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил". По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил. Румен Радев отбеляза, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил. По-късно същия ден министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимно предоставяне на реликви с историческа стойност.

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Редактор: Цветина Петрова