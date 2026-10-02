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От 1 септември Агенцията извършва засилен контрол и мониторинг в складове за месо и месни продукти в цялата страна
Поредица от данъчни нарушения и стока с изтекъл срок в склад в Сливен установи проверка на НАП.
От 1 септември Агенцията извършва засилен контрол и мониторинг в складове за месо и месни продукти в цялата страна. За месец са извършени 228 проверки на входящи и изходящи транспортни средства за доставки на стока.
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Говорителят на НАП-Бургас Христо Узунов обясни, че са установени случаи на неиздаване на фискален бон, разлика в касовата наличност и липса на реквизити.
„Намерени са 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност. Иззети са. Информирана е Агенцията за безопасност на храните. На практика проверките на двете агенции продължават за установяване на още факти“, каза говорителят на НАП-Бургас Христо Узунов.Редактор: Ина Григорова
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