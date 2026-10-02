Поредица от данъчни нарушения и стока с изтекъл срок в склад в Сливен установи проверка на НАП.

От 1 септември Агенцията извършва засилен контрол и мониторинг в складове за месо и месни продукти в цялата страна. За месец са извършени 228 проверки на входящи и изходящи транспортни средства за доставки на стока.

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Говорителят на НАП-Бургас Христо Узунов обясни, че са установени случаи на неиздаване на фискален бон, разлика в касовата наличност и липса на реквизити.

„Намерени са 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност. Иззети са. Информирана е Агенцията за безопасност на храните. На практика проверките на двете агенции продължават за установяване на още факти“, каза говорителят на НАП-Бургас Христо Узунов.

Редактор: Ина Григорова