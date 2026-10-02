„Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. Там много ясно са описани 36 полета на обща стойност 5 милиона евро". Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването му в парламента в петък във връзка с полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски.

Фирми, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември. Два дни по-късно министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза, че изнесената информация полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки.

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„Има закупен самолет и вече е ясно коя фирма го е закупила", каза още премиерът в пленарната зала и призова Народното събрание да призове Демерджиев и да му даде правото да сподели повече документална информация по тези казуси.

„Когато насочихме „Икономическа полиция" към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят, работейки денонощно. Там е истинска джунгла“, каза още Радев.

По темата за фирмите, ангажирани с поставянето на мантинели, министър-председателят информира, че по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) има над 200 такива дружества. Ръководствата на някои от тях са поучавали по 20 000 лв. заплата. „Това е избиване на пари", коментира Радев. И добави, че с казуса се занимават разследващите органи и появяващи се съмнения се проверяват.

Редактор: Ина Григорова