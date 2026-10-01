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От „Автомагистрали“ увериха, че ремонтът ще приключи до броени дни
Инспекция на мантинелите при виадукта на 36-и километър от автомагистрала „Хемус“. Ден по-рано критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка.
„Констатирахме, че има нерегламентирани заварки, мантинели, стърчащи като копия, липсват болтове. Мантинелата не отговаря на стандартите“, заяви д-р инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Той попита представителите на „Автомагистрали“ къде са проектът и инструкцията за монтаж, и помоли дружеството да ги покаже пред медиите.
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От държавната компания „Автомагистрали“ отрекоха обвиненията.
„Това, което се прави днес, е продължение на ремонта, който се извърши преди 22 септември с цел безопасност на гражданите“, обясни инж. Даниел Джоргов от дирекция „Експлоатация и поддържане“ в „Автомагистрали“ ЕАД. Той увери, че има инструкция за монтаж, която ще може да бъде представена на по-късен етап.
„Хората са обучени и са професионалисти, гарантирано нещата ще станат както трябва“, заяви инж. Джоргов. Той допълни, че липсващи болтове няма, може да има някой недозатегнат болт, защото това е процес на работа. „След като се монтира цялата система, се извършва затягането на всички болтове с динамометричните ключове. Очаквам този процес да приключи до няколко дни“, увери Джоргов.Редактор: Цвета Лазаркова
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