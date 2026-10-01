-
Октомври носи резки температурни промени
-
Прогноза за времето (01.10.2026 - сутрешна)
-
Прогноза за времето (30.09.2026 - обедна)
-
Жълт код за силни ветрове по цялото Черноморие и в още три области у нас
-
Прогноза за времето (30.09.2026 - сутрешна)
-
Жълт код за силен вятър в шест области в последния ден на септември
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ивайла Маринова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни