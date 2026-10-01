Средното отклонение от нормата за изминалия месец септември е малко над 1 градус. Голяма част от месеца беше с летни температури, а октомври ще бъде по-динамичен месец, особено второто му десетневие. Това каза в ефира на „Здравей, България“ климатологът Симеон Матев.

Синоптичната обстановка в Европа

„При нас времето се управлява от антициклона „Бордхерд“, който пренася по-студен въздух към Балканите от североизток. Застудяването започна да се усеща още от днес. На места температурите вече са отрицателни. В село Бенковски, което е разположено близо до Пирдоп, на 500 м надморска височина, е минус 1 градус. Такива стойности ще има и през следващите 3-4 дни“, обясни климатологът.

По Черноморието ще има значителна облачност. Още в първия ден на месеца на юг от Созопол се очкава да паднат валежи от около 15-20 литра на квадратен метър.

Месец септември е бил сравнително топъл и сух

„По-важното е, че след 2-3 дни „Бордхерд“ ще отслабне и това ще доведе до затопляне в края на тази и началото на следващата седмица. Сутрините обаче ще останат хладни. Температурите през нощта може да се понижават. Следобед ще се усеща затопляне на фона на предимно слънчево време. Температурите ще варират между 21 до 27 градуса. Така ще се задържи най-късно до 10 октомври, когато ще започне динамиката“, отбеляза Матев.

В началото на второто десетдневие на октомври отново ще има условия за превалявания. Тогава пак ще застудее и на повече места ще се образуват слани.

Към края на второто и началото на третото десетдневие настъпва нов период с по-голяма динамика. Тогава също се очакват валежи.

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Редактор: Ивета Костадинова