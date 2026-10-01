Защо тленните останки на цар Самуил трябва да бъдат върнати у нас и какво даваме на Гърция в замяна? Темата коментира археологът акад. Васил Николов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Преди две години в Македонския научен институт той защитава тезата, че България не бива да се опитва да си върне тленните останки на Цар Самуил, а е по-добре те да бъдат върнати в базилика на остров „Св. Ахил”, където са открити от гръцкият археолог Николаос Мицопулос.

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„Според мен трябва да продължат разговорите с Гърция и да бъде разрешено изграждането на малък мемориален комплекс на острова, който да маркира мястото, където той е управлявал. Там той е намерил смъртта си и е погребан. Това би било място, което българите бихме посещавали когато ходим в северната част на страната”, смята той.

Николов смята, че въпреки това решението между Гърция и България носи положителен политически заряд, защото това е признание от страна на южната ни съседка към нас.

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По думите му реликвите, които ще върнем реципрочно на Гърция трябва да са църковни. „Нямаме информация какво ще се предаде, но аз се надявам да бъдат предимно църковни предмети, които българската армия е спасила през 1917 година”, смята акад. Николов.

Той коментира и липсата на реакция от страна на академията на науките на Северна Македония за връщането на останките. „Те са сметнали за добре да замълчат и това е по-доброто решение”, каза археологът.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев