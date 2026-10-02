Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от североизток. Минималните температури ще са от 2 – 4 градуса на места в котловините до 11 – 13 градуса на изток, в София - около 5 градуса. Максималните ще са между 18 и 23 градуса, в София - около 18 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

На Балканите над по-голямата част от полуострова ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточните райони, в Южна Гърция и островите в Егейско море, там ще има и валежи от дъжд, на места интензивни и значителни по количество, придружени и с гръмотевици; ще бъде и доста ветровито. Дневни температури: за София – 18 градуса, Истанбул – 19, Атина – 20, Букурещ – 21, Белград – 23, Скопие – 24, Солун – 26 градуса.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Цветина Петрова