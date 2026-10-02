Критично остава състоянието на осъдената на смърт американка Криста Пайк. Тя оцеля при два опита за екзекуция чрез смъртоносна инжекция.



След неуспешно изпълнение на смъртната присъда 50-годишната жена беше откарана в болница, където лекарите се борят за живота ѝ.

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Адвокатите ѝ поискаха присъдата ѝ да бъде смекчена. От ООН също призоваха властите в Тенеси да се откажат от нов опит за екзекуция.



Пайк е осъдена за убийство през 1996 г. и трябваше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от два века. Щатът е един от около 20-те, в които смъртното наказание все още е в сила.

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Адвокатът на Пайк - Радни Спайди, заяви: "Криста в момента е жива. Нямаме представа каква е прогнозата за състоянието ѝ, нито разполагаме с информация за здравословното ѝ състояние, но знаем, че в момента тя е жива и получава животоспасяваща медицинска помощ. Щатът Тенеси отново ни показа, че не е в състояние да извърши екзекуция, съобразена с основното човешко достойнство. Направеното не беше просто неефективно, а беше жестоко и мъчително".

Редактор: Цветина Петрова