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След неуспешно изпълнение на присъдата 50-годишната жена беше откарана в болница
Критично остава състоянието на осъдената на смърт американка Криста Пайк. Тя оцеля при два опита за екзекуция чрез смъртоносна инжекция.
След неуспешно изпълнение на смъртната присъда 50-годишната жена беше откарана в болница, където лекарите се борят за живота ѝ.
Трябваше да е първата екзекутирана в Тенеси от над 200 години: Жена оцеля след две инжекции
Адвокатите ѝ поискаха присъдата ѝ да бъде смекчена. От ООН също призоваха властите в Тенеси да се откажат от нов опит за екзекуция.
Пайк е осъдена за убийство през 1996 г. и трябваше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от два века. Щатът е един от около 20-те, в които смъртното наказание все още е в сила.
Неуспешна екзекуция: Обвинена в жестоко убийство оцеля след две инжекции
Адвокатът на Пайк - Радни Спайди, заяви: "Криста в момента е жива. Нямаме представа каква е прогнозата за състоянието ѝ, нито разполагаме с информация за здравословното ѝ състояние, но знаем, че в момента тя е жива и получава животоспасяваща медицинска помощ. Щатът Тенеси отново ни показа, че не е в състояние да извърши екзекуция, съобразена с основното човешко достойнство. Направеното не беше просто неефективно, а беше жестоко и мъчително".Редактор: Цветина Петрова
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