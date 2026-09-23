Снимка: БГНЕС
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Вашингтон ще засили военното си присъствие на острова
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него.
Дания, Гренландия и САЩ подписват споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик
Датският министър-председател определи споразумението като „благоприятно” за трите страни, както и за Европа, и НАТО.
Доналд Тръмп заплашваше да поеме контрола над полуавтономната арктическа територия заради „съображения за националната сигурност”. С подписването на споразумението се слага край на повече от година на напрежение около арктическата територия.
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