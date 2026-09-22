МВФ ще помогне на Украйна да намери част от необходимите средства за финансовата стабилност на страната през следващата година. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след среща днес в Ню Йорк с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Зеленски обяви това в социалната мрежа Facebook след среща с Георгиева в Ню Йорк, където украинският държавен глава участва в общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

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„Срещнах се с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. МВФ ще помогне за намирането на част от необходимите средства за финансовата стабилност на Украйна през следващата година. Благодаря Ви за това решение. В крайна сметка всяка икономическа стъпка на подкрепа е за справедлива защита на нашия народ”, отбеляза Зеленски.

Според него на срещата е обсъдено и значението на гласуването на закони, които са част от задълженията на Украйна към партньорите ѝ. „Върховната рада вече гласува за някои от решенията, а до края на годината ще бъдат гласувани и всички останали закони, необходими за финансова подкрепа”, увери президентът.

Редактор: Мария Барабашка