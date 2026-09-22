Северна Корея заяви, че в неделя е провела успешно тест на ново оръжие, демонстриращо „ултрамодерна отбранителна технология“, при изстрелване, наблюдавано от лидера Ким Чен-ун, който похвали напредъка в укрепването на военната готовност на страната.

„Подобна реалност би причинила на врага нелечимо главоболие“, каза Ким.

В официално разпространената информация не се уточнява видът на тестваното оръжие.

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Снимки, публикувани от Корейската централна телеграфна агенция, показват как Ким и дъщеря му гледат екран с карта на източното крайбрежие на страната и „траекторията на полета“ на „Хвасонгпо-11-ма-1“, Тя вероятно е една от балистичните ракети с малък обсег, които Пхенян модернизира.

Базираният в Сеул уебсайт NK News съобщи, че изпробваното оръжие е подобрен вариант на ракета, оборудвана с хиперзвукова планираща летателна апаратура. Монтирането на устройство за планиране върху ракета означава, че бойната глава може да маневрира, за да избегне противоракетната отбрана, а също така потенциално да бъде изстреляна частично в орбита.

Редактор: Цветина Петрова