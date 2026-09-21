Законопроект, който ще позволи на политиците в Унгария да бъдат проверявани за имуществото им за период до 20 години назад, ще бъде внесен незабавно в Националното събрание. Това заяви премиерът на страната Петер Мадяр.

„Отсега нататък приключва времето, когато политици от ФИДЕС цинично вписваха каквото си поискат в декларациите си за имущество, докато всички виждаха, че реалният им начин на живот и декларираното на хартия имущество по никакъв начин не съответстват“, каза Мадяр.

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Той обясни, че проверката ще обхване и всички депутати, министър-председатели, министри, държавни секретари, правителствени комисари и комисари на министър-председателя, чийто мандат е приключил през последните пет години, както и тези, които в момента заемат или ще заемат тези длъжности в бъдеще. Премиерът добави, че и настоящите политици няма да могат да избегнат строгия контрол.

„Две години след началото на първия им мандат Националната данъчна и митническа администрация (NAV) също ще започне да ги проверява. А ако някой подаде оставка от настоящия парламент или правителство, или бъде помолен да подаде оставка, NAV автоматично ще започне проверка срещу него в рамките на 30 дни“, каза Мадяр.

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„Ако по време на проверката бъде установено, че даден политик или друго съответно лице има данъчно задължение в размер на най-малко 5 милиона форинта, името му, заеманата длъжност и установеният размер на данъчното задължение ще бъдат включени в списъка на NAV“, подчерта той.

„Съгласно предложението на Националната данъчна и митническа администрация ще бъдат предоставени необходимите правомощия за извършване на подробни проверки. Това ще позволи да се установи дали имуществото и начинът на живот на политиците съответстват на доходите им след облагане с данъци и на декларациите им за имущество“, заяви Мадяр.

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„NAV ще установи всичко в хода на проверката. Недвижими имоти, банкови сметки, дялове в компании, застраховки, инвестиции, активи, които досега са били опитвани да бъдат укрити, и ще ги сравни с декларациите за имущество, след което ще изготви анализ на риска. Ако NAV не установи нарушения, процедурата ще бъде прекратена. Ако обаче бъде открито несъответствие между доходите след облагане с данъци и имуществото, което сочи на данъчно нарушение или незаконни доходи, ще бъде започната подробна данъчна проверка“, посочи Петер Мадяр.

Той добави, че ако има съмнение за извършено престъпление, разследващите органи на NAV ще сигнализират Националната служба за възстановяване и защита на имуществото, прокуратурата или полицията.

Редактор: Никола Тунев