Новото правителство на Унгария обвини предишния кабинет на Виктор Орбан, че е укривал реалния размер на бюджетния дефицит, който според последните оценки може да надхвърли 8% от брутния вътрешен продукт (БВП) през тази година. Това заяви министър-председателят Петер Мадяр, цитиран от „Файненшъл таймс“. Той подчерта, че официално обявените цели нямат почти никаква връзка с действителното състояние на държавните финанси.

По думите на Мадяр новото правителство е установило сериозни разминавания едва след като е поело властта преди шест седмици. Според него кабинетът на Орбан първоначално е заложил дефицит от 3,7% за 2026 г., а впоследствие е повишил целта до 5%, но вътрешни оценки на предишното управление са сочели 6,8%. Последващи ревизии показват, че дефицитът би надхвърлил 8%, ако не беше постигнато споразумение за размразяване на европейски средства.

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„Излъгаха унгарците. Данните за бюджетния дефицит, които правителството на Орбан публично представяше, тези в официалните документи, и това, което виждаме сега, нямат нищо общо помежду си“, заяви Мадяр във видеообръщение, публикувано във Facebook. След изборната си победа през април той обеща борба с корупцията, възстановяване на отношенията с Европейския съюз и в дългосрочен план въвеждане на еврото - цел, която изисква бюджетен дефицит под 3% от БВП.

Новото правителство вече е предприело мерки за сближаване с ЕС, сред които присъединяване към Европейската прокуратура и засилване на националните антикорупционни институции.

Министърът на финансите Андраш Карман определи високия дефицит като „най-голямото предизвикателство“ по пътя към приемането на еврото и съобщи, че до края на август ще бъде представен ревизиран бюджет за 2026 г.

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Междувременно Орбан, бившият финансов министър и унгарската статистическа служба все още не са коментирали обвиненията.

Редактор: Ралица Атанасова