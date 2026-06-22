Унгарският министър-председател Петер Мадяр заяви на извънредна сесия на парламента, че неговото правителство ще инициира отстраняването на президента на страната Тамаш Шуйок, като внесе конституционна поправка, предаде Ройтерс. Правителството ще започне мащабна конституционна реформа през есента, допълва агенцията.

В речта си пред депутатите премиерът посочи също, че кабинетът му ще предприеме широк набор от икономически, политически и правни мерки за изкореняване на корупцията в Унгария. Сред тях е и създаването на нова институция – Национална служба за защита и възстановяване на активи.

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Припомняме, че в началото на юни Петер Мадяр заяви намерението си да отстрани президента чрез промяна в основния закон, след като изтече срокът, който премиерът даде на Шуйок да подаде доброволно оставката си.

Редактор: Мария Барабашка