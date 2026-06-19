Президентът на Унгария Тамаш Шуйок утвърди 16-ата поправка в Основния закон на страната, с която за първи път се въвежда ограничение за броя на мандатите на министър-председателя.

С приетите промени един политик ще може да заема премиерския пост най-много два четиригодишни мандата. Новите правила ще се прилагат и за вече изкараните мандати, което на практика лишава дългогодишния министър-председател Виктор Орбан от възможността да се кандидатира отново за поста.

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Поправката беше одобрена от унгарския парламент, а след подписа на държавния глава вече става част от действащото законодателство.

От президентската институция в Будапеща обясниха, че конституционните правомощия на държавния глава при подобни промени са ограничени основно до проверка дали са спазени процедурните изисквания при приемането на закона.

В официалната позиция се посочва, че президентът е установил, че поправката е приета в съответствие с конституционните процедури и не са налице основания за допълнителна предварителна проверка.

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След като е потвърдил законосъобразността на процедурата, Тамаш Шуйок е разпоредил текстовете да бъдат публикувани в официалния държавен вестник на Унгария, с което измененията влизат в сила.

Редактор: Цветина Петкова