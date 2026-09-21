„За четири месеца Министерството на здравеопазването е извършило дейности, които с години не са били реализирани". Това заяви здравният министър Катя Ивкова. По думите ѝ близо 190 млн. евро са разплатени по шестте инвестиции, които ведомството изпълнява по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред основните резултати е доставката на високотехнологична апаратура. „В 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура за инсулти и за педиатрични грижи“, посочи Ивкова.

„Изградени и оборудвани са 100 амбулатории в 96 села и 4 града, като са обхванати 37 общини. Доставени са 2500 медицински апарата и оборудване – дефибрилатори, медицински куфари и други. Изградени са няколко информационни системи, една от които е за обмен на изображения от образна диагностика. Изградена е платформа за медицинска помощ от разстояние", каза тя.

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По инвестицията за националната мрежа за инсулти са разплатени малко над 72 млн. евро, като са сключени договори за доставки в 17 лечебни заведения.

„Проведени са обучения на персонала, създадена е мрежа от шест високотехнологични центъра за инсулт и 17 областни центъра“, заяви Ивкова.

По отношение на психиатричната помощ министърът посочи, че са разплатени малко над 11 млн. евро. „Приключили са ремонтните дейности в 17 структури и има напредък в процеса по преструктурирането на психиатрична болница „Св. Иван Рилски““, каза тя.

„Оборудвани са общо 26 обекта, тоест около 2500 легла“, допълни здравният министър.

Ивкова отчете и напредъка по спешната медицинска помощ по въздуха. „Разплатени са 35 млн. евро и са доставени последните три медицински хеликоптера“, посочи тя.

Катя Ивкова беше категорична, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени. „Всички рискове, които сме видели за средствата по ПВУ, сме ги минимизирали и няма да има рискове, които да водят до загуба на средства“, заяви здравният министър.

„Няма да се стигне до загуба на средства поради неизпълнение на индикатори“, категорична беше Ивкова.

По думите ѝ, въпреки че за част от инвестициите плащанията могат да бъдат извършени до края на годината, самите дейности вече са изпълнени. „Част от инвестициите могат да бъдат разплатени до 31 декември, но всички дейности са изпълнени“, посочи здравният министър.

Тя подчерта, че постигнатото е резултат от работа в кратки срокове.

Редактор: Дарина Методиева