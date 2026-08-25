В Министерството на здравеопазването са подадени три оставки заради липса на осигурени застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на линейките и автомобилите на РЗИ. Това съобщи на извънреден брифинг ресорният министър Катя Ивкова. По думите ѝ имало риск от средата на септември медицинските автомобили да останат незастраховани.

„Поисках и получих оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и на директора на „Обществено здраве“ Илия Тасев. До средата на август нямаше да има застраховки. Това е административна дейност, която трябвало да стартира през есента на 2025 г. Вместо това дирекциите са си обменяли писма. До вчера министърът не е бил уведомен. Преди да заеме настоящия си пост, Ивиан Бенишев е носел пряка отговорност като директор на дирекцията „Спешна медицинска помощ“. Законът позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният му компас да не му го позволи“, обясни още Ивкова.

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По думите на Ивкова подготовката е трябвало да започне още през есента на 2025 г., тъй като провеждането на необходимата процедура и сключването на договор отнемат най-малко шест месеца. Вместо това отделните дирекции в Министерството на здравеопазването са си разменяли писма, без въпросът да бъде решен.

По думите ѝ са разпоредени спешни мерки за набиране на оферти с цел осигуряване на автомобилните застраховки до края на 2026 г. Паралелно е започнала процедура за сключване на такива за 2027 г.

Ивкова посочи, че подобни проблеми са възниквали и през предишни години и се е стигало до предприемането на аварийни действия. Според нея настоящият случай показва необходимостта от административна реформа и създаването на Национален център за спешна медицинска помощ, в който да бъдат съсредоточени административните, организационните и процедурните функции за работата на системата.

На въпрос защо процедурата не е започнала навреме, здравният министър заяви, че не е получила конкретно обяснение. По думите ѝ не е било обяснено и защо проблемът не е докладван на по-високо ниво в министерството.

„В крайна сметка става въпрос за осигуряването на спешна медицинска помощ за всички нас като граждани на тази държава“, подчерта Ивкова.

Редактор: Цветина Петкова