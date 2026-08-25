Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнения за концентрация на значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства в ограничен кръг доставчици. Проверката ще обхване правилата, по които Националната здравноосигурителна каса заплаща тези продукти.

Става въпрос за сериозен финансов ресурс. Само през 2024 и 2025 г. НЗОК е платила над 400 млн. лева за медицински изделия. За същия период повече от 1 млрд. лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

КЗК проучва как се разходват средствата за медицински изделия и помощни средст ва

До производството се стига след предварително проучване на КЗК, при което са установени потенциални проблеми на пазара. Сред тях са съсредоточаването на публични средства в малък брой доставчици, намаляването на броя на работещите фирми и наличието на нормативни и административни пречки пред конкуренцията.

Данните на НЗОК показват сериозни различия при разпределението на средствата. При медицинските изделия за болнична и извънболнична помощ най-големи суми получават по три компании във всяка от двете категории. При помощните средства за хора с увреждания основната част от финансирането достига до около десет фирми.

В КЗК са получени сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. В тях се поставят въпроси за намаляващия брой компании на пазара, прекомерни нормативни изисквания, проблеми при ремонта на помощни средства и ограничения във възможностите на пациентите да избират доставчик.

Според част от подадените сигнали малки и средни производители, които изработват помощни средства по индивидуална мярка, са били изтласкани от пазара в цели райони на страната.

Комисията ще проверява и дали определени условия в процедурите на НЗОК ограничават възможността на компании да участват на пазара. Ще бъде анализирано и дали някои от изискванията нарушават принципа на технологична неутралност и ограничават конкуренцията, което би могло да се отрази върху избора на пациентите, качеството на изделията и въвеждането на иновации.

Предмет на анализа ще бъде и механизмът, по който Здравната каса разходва публичните средства за медицински изделия и помощни средства. КЗК ще проучи дали е обосновано договарянето за тези продукти да бъде извън приложното поле на Закона за обществените поръчки и дали действащият модел отговаря на европейските правила.

Кои медицински изделия заплаща Здравната каса и кога се налага доплащане

Ще бъдат изследвани също евентуалните пречки пред бизнеса, намаляването на броя на доставчиците и разликите в достъпа до изделия в отделните части на страната.

Особен акцент ще бъде поставен върху хората с увреждания и риска в някои региони те да нямат реален избор между различни доставчици или да не могат да получат необходимите изделия и услуги в близост до мястото, където живеят.

В хода на производството КЗК ще поиска становища от държавните институции, представители на бизнеса, пациентски организации и организации на хората с увреждания. След приключването на анализа Комисията може да предложи промени или премахване на нормативни и административни правила, ако установи, че те необосновано ограничават конкуренцията. Целта е да се подобри конкурентната среда и използването на публичните средства, без да бъдат засягани целите на здравната и социалната политика.

Редактор: Цветина Петкова