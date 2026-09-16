Българската студентка Мария Дренчева бе избрана в конкуренция с 2500 млади таланти за престижна изследователска швейцарска програма. Student Summer Research Fellowship (SSRF) се организира ежегодно от университета ETH Цюрих. За нея се състезават някои от най-добрите студенти в света, а местата са едва 20 места, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

В продължение на два месеца Мария Дренчева работи по един от ключовите въпроси за безопасността на съвременния изкуствен интелект - какво се случва, когато дадем на AI агент задача, но поставим ясни граници пред действията, които може да извършва. Изследването проверява дали в стремежа си да постигне зададената цел изкуственият интелект може да опита да заобиколи ограниченията и да предприеме действия, които не са му разрешени.

Работата ѝ е част от Secure and Private AI Lab (SPY Lab) на ETH Цюрих - лаборатория, която изследва сигурността, поверителността и надеждността на системите с изкуствен интелект, като целенасочено търси техните слабости и начини те да бъдат преодолени. Дренчева работи под менторството на д-р Авитал Шафран и проф. Флориан Трамер - ръководител на лабораторията и един от утвърдените изследователи в областта на сигурността на машинното обучение.

Мария Дренчева е стипендиант на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT, в програмата Explorer и е студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В публичното пространство тя е наричана „златното момиче“ на математиката заради успехите си в редица ученически олимпиади и международни състезания, отбелязват от МОН.

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Въпреки младата си възраст, Дренчева вече има редица впечатляващи постижения. Нейна статия, разработена съвместно с ментори от INSAIT, е приета на ICLR в Сингапур - една от най-авторитетните конференции в света в областта на изкуствения интелект, където тя лично представя разработката като първи автор. През миналата година Дренчева е избрана и за стаж в Man Group - индустриален партньор на Explorer и една от водещите световни компании за управление на инвестиции с активи за над 250 млрд. щатски долара, отбелязват от МОН.

„За втора година анонсираме по такъв тържествен начин започването на програмата Explorer, като това не е желание да се изтъкнем, а да покажем грижите на държавата и на българското висше образование за младите умове на България”. Това каза през септември 2025 г. тогавашният ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев при обявяването на новия випуск от стипендианти по програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към висшето училище.

Програмата е създадена съвместно с Факултета по математика и информатика, като целта ѝ е да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката. Стипендиантите получават месечна финансова подкрепа, която им позволява да се съсредоточат върху образованието си във ФМИ и развиването на умения чрез работа по иновативни изследователски проекти в INSAIT.

Редактор: Габриела Павлова