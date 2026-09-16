Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10 градуса и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, а в района на София - около 12°. Максималните температури ще бъдат между 23 градуса и 28 градуса, в София - около 25 градуса.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра – около 10 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В страните от Западните Балкани ще бъде слънчево. Над Гърция, Албания, Северна Македония и част от източните райони на полуострова през по-голямата част на деня ще има разкъсана облачност, временно значителна и на отделни места ще превали дъжд. Дневни температури: за София – 25 градуса, Истанбул – също 25, Солун – 26 градуса, Атина и Букурещ – 27, Скопие – 28, Белград – 29.

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Редактор: Цветина Петрова