Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си.

В интервю за американската телевизия "Си Би Ес" Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев, по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти.

"Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен", каза Зеленски. "Когато се прибирахме, отново през Кишинев, те направиха същото нещо", заяви още украинският лидер.

Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия, каза норвежкият премиер

На 9 септември говорител на молдовското правителство заяви, че излитането на самолета на Зеленски за Норвегия е било забавено, тъй като молдовските власти са закрили въздушното пространство на Молдова заради тревога за дронове. Два руски дрона навлязоха в молдовското въздушно пространство този ден. Единият се приземи в поле на север от Кишинев и причини пожар, а вторият навлезе продължи да лети за Румъния и навлезе в румънското въздушно пространство. Зеленски досега не беше коментирал втория инцидент. Не е ясно кога точно президентът е преминал транзитно през Молдова на път за Украйна при завръщането си от Канада. Молдовските власти заявиха, че два дрона са навлезли във въздушното пространство на Молдова на 14 септември.

Редактор: Цветина Петрова