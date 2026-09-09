Самолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд V в Осло, едва не е бил ударен от дрон вчера, предадоха световните агенции, като се позоваха на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре.

Това е станало при излизането на самолета от Молдова вчера, разказа норвежкият премиер по норвежката телевизия НРК.

Володимир Зеленски пристигна в Норвегия за погребението на крал Харалд V

Според Стьоре това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер.

Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски.

Редактор: Цветина Петрова