Самолет на авиокомпанията Flydubai, изпълняващ полет от Дубай към Тел Авив, се отклони към Саудитска Арабия, след като изпратил сигнали за аварийна ситуация. Първоначално беше съобщено, че става дума за възможен опит за отвличане, но по-късно стана ясно, че всъщност възникнал скандал между пилотите. Информацията беше потвърдена от израелски представител.

Основната причина за отклоняването била физическа разправа и сбиване между пилотите в кабината, докато самолетът се намирал във въздушното пространство над Йордания.

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Машината "Боинг 737" със 180 души на борда изпратила сигнал за обща аварийна ситуация, а няколко минути по-късно и друг сигнал, който подсказва за възможна незаконна намеса, според уебсайта за проследяване на полети Flightradar24.

Самолетът кацнал на летището в Табук, в северозападната част на Саудитска Арабия. От кабинета на израелския министър-председател заявиха, че в случая не се касае за опит за отвличане. От авиокомпанията потвърдиха, че кацането е било успешно и всички пътници и членове на екипажа са в пълна безопасност.

Започнало е вътрешно разследване по случая. Очаква се изпращането на друг самолет, който да превози пътниците до крайната им дестинация в Тел Авив.