Двама мъже са задържани заради отказ да изпълнят многократни полицейски разпореждания в района на Паметника на свободата на връх Шипка. Те са отведени в ареста за срок до 24 часа.

Сигналът е получен вчера, след като група хора не позволили на работници, които извършвали дейности по Паметника на свободата, да напуснат обекта. На място били изпратени служители на Районното управление в Казанлък. Двамата мъже обаче не изпълнили разпорежданията на полицаите, предаде кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

По случая са образувани две досъдебни производства. Едното е за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, а другото – за противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задълженията си по служба.

Припомняме, че дейностити по реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка започнаха на 3 септември. Строително-монтажните работи трябва да приключат в рамките на 642 календарни дни. Заради тежките метеорологични условия в района на Шипченския проход работата е планирана за периода от 1 април до 31 октомври в рамките на три последователни години.

Редактор: Дарина Методиева