Над 2000 хуманоидни робота вече работят в големи фабрики в китайската провинция Гуандун. Машините се използват за сортиране, логистика, проверка на качеството и патрулиране. До края на годината броят им се очаква да надхвърли 3 хиляди.

Китай показа човекоподобни роботи (ВИДЕО)

Властите насърчават използването на роботи и в метрото, болниците, домовете за възрастни хора и парковете.

Гуандун произвежда над 40% от индустриалните и повече от 80 на сто от обслужващите роботи в Китай.

Редактор: Цветина Петкова