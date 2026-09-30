-
След над 20 години: САЩ официално слагат край на военното си присъствие в Ирак
-
Как ще се пренареди политическият пъзел в Сърбия след оставката на Вучич
-
След бедствието в Непал: Кой е директорът, който спаси своите ученици
-
„Уолстрийт Джърнъл“: Тръмп е отхвърлил иранското предложение за мир
-
Загинали и ранени в Япония след преминаването на тайфуна „Духуан“ (ВИДЕО)
-
Иран предупреди за нови американски удари и постави условия за отварянето на Ормузкия проток
Машините се използват за сортиране, логистика, проверка на качеството и патрулиране
Над 2000 хуманоидни робота вече работят в големи фабрики в китайската провинция Гуандун. Машините се използват за сортиране, логистика, проверка на качеството и патрулиране. До края на годината броят им се очаква да надхвърли 3 хиляди.
Китай показа човекоподобни роботи (ВИДЕО)
Властите насърчават използването на роботи и в метрото, болниците, домовете за възрастни хора и парковете.
Гуандун произвежда над 40% от индустриалните и повече от 80 на сто от обслужващите роботи в Китай.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни