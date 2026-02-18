В най-гледаното телевизионно предаване в Китай бяха показани впечатляващи хуманоидни роботи. Машините демонстрираха умения в бойните изкуства.

Те размахваха мечове и други оръжия в непосредствена близост до деца. Целта беше да се демонстрира напредъка в координацията между много роботи и движенията на отделните машини. Част от програмата беше дори да правят грешки, за да демонстрират, че могат да се изправят и възстановят след падане.

