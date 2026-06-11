Поколенията са групи хора, които са родени в един определен времеви период и споделят сходни житейски преживявания, културни събития, технологичен напредък и ценности. Към днешна дата в света съжителстват основно 5 поколения - бейби бумъри, X, Y, Z и алфа. С какво е характерно всяко едно от тях?

Бейби бумъри - родени между 1946 и 1964 г. ​

​Името идва от т.нар. „бейби бум“ – рязко увеличаване на раждаемостта в много държави (САЩ, Европа, Австралия и др.).

Те израстват в период на икономически растеж и индустриализация, както и преживяват Студентата война и началото на масовите граждански движения. Това ги прави поколение, което е преживяло огромни промени – от традиционно общество към модерна технологична ера.

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Характерно за тях е да имат силна работна етика, лоялност към работодателите си и да постигнат дълга кариера в една сфера. За тях работата е не просто доход, а важна част от идентичността. За тях е важна йерархията, както и патриархалността.

"Бумърите" са защитници на традиционните ценности - традиционно семейство, стабилност, сигурност, пестеливост и патриотизъм.

Любимите цветове на различните поколения и смисълът, който влагат в тях (СНИМКИ)

Те предпочитат традиционни канали за информация - телевизия, радио и печатни медии, но по-късно възприемат интернет и социални мрежи. Имат интерес към активния начин на живот и здравето. Голяма част са фокусирани върху полагането на грижи върху семейството и внуците си.

В обществото бейби бумърите играят значителна роля, тъй като дълго време са били най-многобройното поколение и са оказали силно влияние върху икономическите, политическите и културните процеси.

Поколение X - родени между 1965 и 1980 г.​

​Те са известни като „поколението на прехода“. Израстват в период на социални и икономически промени, включително края на Студената война и навлизането на персоналните компютри.

В Източна Европа това поколение преживява социализма, както и началото на демократичните промени, което ги прави по-адаптивни и по-скептични към институциите.

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Те израстват сами, тъй като родителите им работят, което ги прави много самостоятелни. Представителите на поколението ценят баланса между работа и личен живот и предпочитат практични решения.

Те често са наричани „невидимото поколение“, защото медиите обикновено обръщат повече внимание на бейби бумърите и милениалите.

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Поколение X е мостът между аналоговия и дигиталния свят. Те помнят живота без интернет, но го възприемат и използват активно. Те са първите, които са използвали домашните компютри, посещавали са интернет кафета и са използвали първите мобилни телефони.

Това е поколението, което е гледало първите музикални клипове по MTV и е използвало касетки, видеокасети и първите CD-та. Тяхното поколение се свързва със зараждането и на поп културата, като едни от най-ярките звезди на музикалната сцена са представители на поколението X - Майкъл Джексън, Мадона, Фреди Меркюри и много други.

Поколение Y - родени между 1981 и 1996 г. ​

По-познати като "милениалите", те са първото поколение, израснало с интернет и глобализацията. Те са силно ориентирани към личностно развитие, смисъл в работата и социална отговорност.

За разлика от предишните поколения, те често сменят работа в търсене на по-добри възможности и удовлетворение. Милениалите ценят преживяванията (пътувания, култура, обучение) повече от материалните притежания.

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За тях онлайн комуникацията е естествена част от живота. Използват технологии както за работа, така и за социален живот, обучение и развлечения.

Милениалите се асоциират с много популярни сериали от 90-те години - "Приятели", "На гости на третата планета“ и други. В този период своя музикален бум преживяват мъжки и женски групи -Backstreet Boys, Spice girls и други.

Милениалите - най-богатото поколение

Популярни сред това поколение са курсовете, самообучениета, терапия и self-care. За тях е характерно да поставят личното развитие пред традиционните „етапи“ в живота, затова много от тях създават семейства на по-късен етап от животите си.

Те имат ниско доверие към класическата реклама и инфлуенсърите се зараждат от тяхното поколение.

Поколение Z - родени между 1997 и 2012 г.

Представителите на поколение Z, или познати още като Gen Z, са първите истински „дигитални по рождение“. Те не познават свят без интернет, смартфони и социални платформи.

Това е поколение, което израства по време на кризата от COVID-19, военни конфликти, инфлация и климатични промени, което ги кара да мислят по-прагматично и да имат по-малко доверие към „системата“.

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Gen Z консумира съдържание много по-бързо от предишните поколения. Кратките видеа, меметата и визуалната комуникация са основен начин за възприемане на информация.

Това поколение е бързо адаптивно, мултитаскинг ориентирано и силно визуално. Те ценят автентичността, разнообразието и социалната справедливост. В същото време са по-прагматични и внимателни към финансите.

Джен Z vs Милениали: Какво е "готино" и какво - "криндж" за различните поколения

Gen Z са първото поколение, което говори открито за менталното си здраве. Представителите му не ги е страх да споделят проблемите си, да ходят на терапия и да засагят теми като тревожността, депресията, бърнаута и самочувствието.

За тях работата не е на всяка цена и балансират между личен живот и кариера. Те се интересуват от политика, но по нетрадиционен начин - чрез TikTok, подкасти, YouTube и мемета.

Поколение "Алфа" - родени след 2013 г.

Те са най-новото и все още развиващо се поколение. Растат в свят, доминиран от изкуствен интелект, автоматизация и смарт технологии. Децата от това поколение взаимодействат с устройства още от ранна възраст - таблети, гласови асистенти и интерактивни платформи са част от ежедневието им.

Очаква се те да бъдат най-образованото и технологично грамотно поколение досега.

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В същото време се наблюдава и предизвикателство - зависимост от технологии и нужда от развитие на социални и емоционални умения. Много специалисти коментират, че това поколение ще има проблем със задържането на внимание и концентрацията, а също така ще има нужда от постоянна стимулация.

Изборът на България през очите на поколение "Алфа"

Родителите на поколението "Алфа" ще бъдат представители на поколенията Z и Y, което означава, че те ще растат с родители, които вече разбират от интернет. Те ще бъдат по-често защитавани, както и ще получават повече внимание към емоциите и психиката им.

Редактор: Никола Тунев