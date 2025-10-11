Въпреки че всяко поколение сякаш възприема определена цветова палитра, би било опростено това да се разглежда като биологичен или универсален феномен. Начинът, по който интерпретираме съответните цветове, е въпрос на социална и културна конструкция, формирана от обичаи, идеологии и други влияния.

Както отбелязва френският историк Мишел Пастуро, цветовете не са създадени от природата, нито единствено от окото или мозъка, а от обществото, което им приписва различни значения в зависимост от епохата. По този начин те се превръщат в своеобразен индикатор за трансформациите на всяко десетилетие.

В анализа la Couleur, marqueur créatif générationnel? (Цвят: генерационен творчески маркер?), публикуван наскоро в les Dessous de la créativité – gagner en confiance créative et relever les défis (Тайните на креативността: да спечелим творческо самочувствие и да посрещнем предизвикателствата), се разглежда как поколенията се свързват с различни набори от ценности, вярвания и поведения, които се проявяват и визуално – най-вече чрез цветовете.

Разделянето по поколения – бейби бумъри, X, Y, Z, Алфа – позволява да се наблюдават цветови предпочитания, които не са просто въпрос на индивидуален вкус, а отражение на колективна връзка с времето, стремежи и доминираща естетика.

► Всяко поколение има свой цветови код

♦ Бейби бумърите (родени между края на Втората световна война и средата на 60-те години) и поколение X (1965–1980) се насочват към по-традиционни палитри, с доминация на неутрални и пастелни тонове. От 70-те години нататък те са обогатени с земни нюанси, вдъхновени от природата – зелени, кафяви и ръждивочервени.

♦ Поколение Y, или милениали (1980 до средата на 90-те), става свидетел на възхода на иконичния цвят: millennial pink. Този цвят се превърна в емблематичен за 2010-те – символизирайки лекота, оптимизъм и предизвикателство.

♦ За поколение Z (1995–2010) първият отличителен нюанс е ярко жълто, бързо наречено gen Z yellow, което се появи около 2018 г. в контраст с розовото на техните предшественици. Скоро след това в палитрата се включва и лилаво – отдавна свързвано с власт, креативност и феминистки борби, а сега преосмислено като символ на себеизразяване. След това зеленото набира популярност. То изразява екологичните тревоги и политическия дискурс.

♦ Поколение Алфа, което все още е в ранните си години, се движи между два полюса - привличане към естествени, успокояващи тонове и наситените цветове на дигиталния свят.

Да бъдеш свързан със своето време

Макар тези генерационни маркери да са убедителни, те не трябва да се възприемат като фиксирани. Цветовете никога не са статични: те циркулират, еволюират и са преоткривани. Връщат се циклично, подобно на модата, и придобиват нови значения по пътя си. Именно тази флуидност придава на цвета толкова голяма сила в комуникацията.

Най-новите тенденции за 2024–2025 са ексцентричното неоновозелено и успокояващото кафяво.

Силата на именуването на цветовете

Изследванията в областта на маркетинга също показват, че въздействието на един цвят се крие не само в самия оттенък, но и в това как е наречен. Името, дадено на определен цвят, пряко оформя потребителските предпочитания. Едно внушаващо, поетично или игриво име предизвиква далеч по-голямо ангажиране, отколкото обикновено такова. Това явление – все още недостатъчно изследвано – напомня на марките, че езикът може да формира възприятията толкова силно, колкото самият цвят.

За компаниите предизвикателството е двойно. Първо, да разберат кодовете на поколенията, които определят как се възприемат цветовете, за да могат да говорят на мигновено разпознаваем визуален език. Второ, да изградят цветова система, която остава последователна и устойчива във времето.

Разговорът за цветовете на поколенията е полезен инструмент за декодиране. За всяко поколение цветът е повече от естетически избор - той е носител на смисъл, свидетел на своето време, източник на емоции и споделен език, който свързва индивидите с духа на тяхната епоха.

