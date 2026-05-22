Продадоха част от стълбището на Айфеловата кула за 450 160 евро на френски колекционер. Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище на кулата, датиращо от 1889 г., което е свързвало втория и третия етаж на известния парижки монумент. Предложената част от стълбището, която е била в частна колекция в рамките на 40 години, първоначално беше оценена на между 120 000 и 150 000 евро.

През 2016 г. друга част от стълбището, пусната за продажба от същата аукционна къща, беше купена за 523 800 евро, а през 2008 г. в „Сотбис“ американски колекционер постави рекорд, придобивайки друга част от стълбите за 552 750 евро.

През 1983 г. монтирането на асансьор между последните два етажа на кулата наложи демонтирането и разрязването на стълбището на 24 части. Сред сегментите, които са били продадени тогава, малко са останали във Франция и са запазили първоначалните си собственици.

Няколко от частите на стълбището се намират в престижни обекти по света – една е инсталирана в градините на Фондация „Йоши“ в Яманаши, Япония, друга се намира близо до Статуята на свободата в Ню Йорк, трета – в "Дисниленд". Някои принадлежат на частни колекции.

Високата 324 метра Айфелова кула е конструирана от Густав Айфел (1832 – 1923) за Световното изложение в Париж през 1889 г.

