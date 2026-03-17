Посетителите на Айфеловата кула вече могат да минат по висящ въжен мост между два от стълбовете на парижката забележителност, предаде ДПА.



Временната атракция, която функционира от вторник, 17 март, се простира на 40 метра между първите нива на източния и западния стълб на кулата и виси на близо 60 метра над земята.

В първите часове се образува дълга опашка от местни жители и туристи, които искаха да минат по съоръжението, информира ДПА.



Мостът ще остане отворен до 3 май и е достъпен за притежателите на билети след регистрация без допълнителни разходи.

Завършена през 1889 г., Айфеловата кула – известна още като „Желязната дама“ – е един от най-популярните културни паметници във Франция.

Миналата година малко под 7,5 милиона души посетиха забележителността, докато площадът под кулата, достъпът до който е безплатен, посрещна 10 милиона посетители, отбелязва ДПА.

