„Дяволът носи Прада 2" се задържа на върха на северноамериканския боксофис за втора поредна седмица, събирайки 43 милиона долара в американски и канадски кина. Световният приход на продукцията на „Дисни" и „20th Century" вече надхвърля 433 милиона долара. Филмът - продължение на хита от 2006 г. за безпощадния свят на висшата мода - е с участието на Ан Хатауей, Мерил Стрийп, Емили Блънт и Стенли Тучи. Стрийп спечели „Златен глобус" и беше номинирана за „Оскар" за най-добра поддържаща актриса за ролята на властната редакторка Миранда Пристли - образ, вдъхновен от дългогодишния главен редактор на Vogue Ана Уинтър.

На второ място дебютира „Mortal Kombat II" на „Уорнър Брос" с 40 милиона долара - продължение по мотиви на популярната бойна фентъзи видеоигра. „Това е отлично начало за втория епизод в поредица с екшън трилъри", коментира анализаторът Дейвид А. Грос от Franchise Entertainment Research. „Уикендовата цифра е значително над средното за жанра и е близо до двойното начало на предишния филм, макар той да е излязъл по времето на пандемията", добави той.

Биопикът „Майкъл" за Майкъл Джексън слезе на трето място, но събра 36,5 милиона долара. Филмът на „Лайънсгейт" проследява легендарния артист от детска звезда до един от най-известните поп икони в света, без да включва материал за обвиненията в сексуално насилие срещу него. Световните му приходи надхвърлят 575 милиона долара. Джаафар Джексън, племенникът на певеца, играе чичо си в първата си актьорска роля.

„The Sheep Detectives" на „Амазон МГМ" дебютира на четвърто място с 15,9 милиона долара. Хю Джакман играе овчар, който чете детективски романи на стадото си в английско село. Когато е намерен мъртъв, овцете - озвучени от Джулия Луис-Драйфъс и Патрик Стюарт, сред другите - се обединяват, за да разкрият престъплението. „Това е солидно начало за хибрид между игрален филм и анимация", коментира Грос.

На пето място дебютира концертният документален филм на Джеймс Камерън „Били Айлиш: Удари ме силно и нежно - турнето на живо в 3D" с 7,5 милиона долара. Филмът на „Парамаунт" следва носителката на „Оскар" и „Грами" на нейните концерти в Манчестър.



Топ 10 допълват:

• „The Super Mario Galaxy Movie" (6,6 млн. долара),

• „Project Hail Mary" (6,1 млн. долара),

• „Hokum" (3,3 млн. долара),

• „Deep Water" (779 000 долара)

• „Животинска ферма" (664 000 долара).

