Мерил Стрийп разкри, че е била на косъм да откаже ролята в „Дяволът носи Прада“ и че е „удвоила“ искания от нея хонорар, преди да приеме една от най-значимите роли в кариерата си преди десетилетие.

76-годишната актриса сподели, че е „разбрала, че филмът ще бъде хит“, веднага щом е прочела сценария. „Помислих си: „Това е страхотен сценарий“. Обадиха ми се и ми направиха предложение, а аз казах: „Не, няма да го направя“. Знаех, че ще бъде хит, и исках да видя дали ще удвоят искания от мен хонорар, а те веднага се съгласиха“, разказа тя на водещата Джена Буш Хейгър, която участва във филма, в предаването „Today“.

„Дяволът носи Прада“ е базиран на едноименния роман Лорън Уайзбъргър от 2003 г. Филмът излезе през 2006 г. и постигна както комерсиален, така и критически успех, като спечели 326,7 млн. долара по целия свят и донесе на Стрийп „Златен глобус“ за най-добра актриса в комедия, съобщи „Индипендънт“.

Филмът проследява Андреа „Анди“ Сакс (Ан Хатауей), която получава работа при Миранда Прийстли (Стрийп), безпощадният редактор на голямо модно списание в Ню Йорк. Смята се, че образът на Прийстли е бил поне отчасти вдъхновен от главният редактор на Vogue Анна Уинтур, за която Уайсбергер е работила като лична асистентка.

Мерил Стрийп, която е била на 56 години, когато ѝ е предложена ролята във филма, заяви, че ѝ е отнело толкова време през петдесетгодишната ѝ кариера, за да „разбере, че мога да го направя, че можеш да поискаш това, което желаеш“.

"Бях сигурна, че ще бъде хит и че имат нужда от мен. Исках го, но ако те не искаха да го направят, бях готова да се примиря, защото съм на възраст. Бях готова да се пенсионирам, но това беше урок. Беше чудесен начин да започнем, така че бях в добро настроение, когато стартирахме“, казва тя.

Две десетилетия след излизането на оригиналния филм, основният актьорски състав се завръща за предстоящото продължение. В „Дяволът носи Прада 2“ Миранда се сблъсква с бившата си асистентка, превърнала се в съперничка, Емили Чарлтън (Емили Блънт), заради ограничените рекламни бюджети в западащия свят на печатната журналистика. Ан Хатауей отново влиза в ролята на Анди, а Стенли Тучи се завръща като дясната ръка на Миранда, Найджъл Киплинг.

„Дяволът носи Прада 2“ излиза по кината по целия свят на 1 май.

Редактор: Никола Тунев