Протести съпътстваха първия мач на Световното първенство по футбол между Мексико и Южна Африка. В столицата Мексико сити, хора със закрити лица обърнаха автомобили и влязоха в сблъсъци с полицията.

Безредиците бяха заради продължаващата криза с изчезванията в страната. Подготовката за турнира, на който Мексико е съвместен домакин със САЩ и Канада, беше белязана от социални вълнения в столицата. Различни групи - от учители до семейства на изчезналите във войната с наркотиците - протестираха в опити да се възползват от международното внимание, за да прокарат каузата си.

Редактор: Ина Григорова