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Хора със закрити лица обърнаха автомобили и влязоха в сблъсъци с полицията
Протести съпътстваха първия мач на Световното първенство по футбол между Мексико и Южна Африка. В столицата Мексико сити, хора със закрити лица обърнаха автомобили и влязоха в сблъсъци с полицията.
Безредиците бяха заради продължаващата криза с изчезванията в страната. Подготовката за турнира, на който Мексико е съвместен домакин със САЩ и Канада, беше белязана от социални вълнения в столицата. Различни групи - от учители до семейства на изчезналите във войната с наркотиците - протестираха в опити да се възползват от международното внимание, за да прокарат каузата си.Редактор: Ина Григорова
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