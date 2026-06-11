По време на посещението си на Канарските острови Папа Лъв XIV призова днес за създаването на безопасни и законни маршрути за миграция, съобщи ДПА.

В изказване на пристанището Аргинегин на остров Гран Канария главата на Римокатолическата църква, която има около 1,4 милиарда вярващи по света, подчерта, че човешкото достойнство изисква подобен подход. По думите му не е достатъчно "само да се управлява потокът от пристигащи мигранти, да се разпределят числата, да се засилва охраната на границите или да се скърби за жертвите, след като трагедиите вече са се разиграли".

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Канарските острови от години са една от основните точки за миграция от Африка към Европа през Атлантическия океан. Особено силен беше натискът в периода 2020-2024 година. Въпреки че броят на пристигащите по море мигранти намаля значително през миналата година, в пика на мигрантската криза през 2024 г. близо 50 хиляди души стигнаха до Канарските острови.

Пристанището Аргинегин на остров Гран Канария, известно още като "Кеят на срама", се превърна в символ на хуманитарната криза. През август 2020 г. там на моменти се струпваха по близо 3000 души при крайно тежки условия, въпреки че зоната е предназначена за около 500 души. Мигрантите спяха на открито, а санитарните условия бяха изключително лоши.

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Именно на това пристанище, разположено в южната част на Гран Канария, на около половин час път от курорта Маспаломас, папа Лъв XIV се срещна с наскоро пристигнали мигранти, както и с представители на Католическата църква и хуманитарни организации, които им оказват помощ и съдействат за интеграцията им в испанското общество.

Папата определи бежанската криза и като изпитание за съвестта на Европа. Според него континентът не може да говори за защита на човешкото достойнство, докато приема за нормално Средиземно море и Атлантическият океан да се превръщат в "гробища без надгробни паметници". Той призова международната общност към "ефективно и последователно сътрудничество" за справяне с проблема.

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Папа Лъв XIV изрази надежда, че гласът на мигрантите ще достигне до онези, които носят основната отговорност за вземането на решения по темата, а именно държавните институции, парламентите, правителствата и международните организации.

"Всяка лодка, която пристига, носи със себе си не само мигранти, но и един основен въпрос към всички нас - какъв свят сме създали, щом толкова много наши братя и сестри са принудени да рискуват живота си, за да търсят по-добър живот?", каза още той.

Редактор: Ивета Костадинова