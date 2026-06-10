Папа Лъв XIV благослови най-високата кула на базиликата „Саграда Фамилия“ в Барселона след литургия, проведена в храма. Събитието се състоя днес в испанския град Барселона.

Кулата на Иисус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172,5 метра. Височината съответства на желанието на архитекта Антони Гауди.

Папа Лъв XIV влезе в пилотската кабина на полет до Барселона, съпровождан от изтребители (ВИДЕО)

Гауди, известен с проекта за „Саграда Фамилия“, е бил дълбоко религиозен католик и е починал преди точно 100 години.

Редактор: Дарина Методиева