Видео: "Ройтерс"
-
Безредици в Белфаст, опожарени са коли, къщи и автобус (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Папа Лъв XIV влезе в пилотската кабина на полет до Барселона, съпровождан от изтребители (ВИДЕО)
-
ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия с фокус върху банки и криптоплатформи
-
Хиляди на протест в десетки френски градове заради отвличането и убийството на 11-годишно дете
-
Отстраниха главния прокурор на Международния наказателен съд заради обвинения в сексуално посегателство
-
Хиляди албанци отново протестираха в Тирана срещу туристически проект на Джаред Къшнър
Кулата на Иисус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172,5 метра
Папа Лъв XIV благослови най-високата кула на базиликата „Саграда Фамилия“ в Барселона след литургия, проведена в храма. Събитието се състоя днес в испанския град Барселона.
Кулата на Иисус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172,5 метра. Височината съответства на желанието на архитекта Антони Гауди.
Папа Лъв XIV влезе в пилотската кабина на полет до Барселона, съпровождан от изтребители (ВИДЕО)
Гауди, известен с проекта за „Саграда Фамилия“, е бил дълбоко религиозен католик и е починал преди точно 100 години.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни