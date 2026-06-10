Над 1300 мигранти са загинали, опитвайки се да стигнат до испанския бряг през първите пет месеца на 2026 г. Това сочат данните на правозащитна организация, която проследява мигрантските маршрути по море от Африка през Атлантическия океан и Западното Средиземноморие.

“Каминандо фронтерас” днес публикува доклад преди посещението на папа Лъв XIV на Канарските острови - испански архипелаг, който стана обект на рязко увеличение на незаконната миграция през последното десетилетие.

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В доклада се твърди, че 1 317 души са загинали, докато се опитвали да достигнат испанския бряг, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите пет месеца на 2026 г. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда.

Папата се фокусира върху третирането на мигрантите по време на посещението си в Испания тази седмица, описвайки тежкото им положение като проблем, представляващ предизвикателство пред етичните основи на международния ред.

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Правозащитните групи заявиха, че мигрантите предприемат пътуване по по-дълги и по-рискови маршрути през Атлантическия океан, за да избегнат да бъдат засечени, след като усилията за спиране на пресичанията се засилиха на места като Мавритания, която е близо до Европа.

През 2025 г. 3090 души са загинали или изчезнали, докато се опитвали да достигнат испанския бряг, сочат данните на групата. Най-краткото разстояние между Канарските острови и западноафриканското крайбрежие е приблизително 100 км. Мигрантите освен това често се опитват да стигнат с плуване по различни маршрути от Мароко до Испания - разстояние около 20 км.

Редактор: Никола Тунев