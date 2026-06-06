Папа Лъв XIV пристигна в Мадрид, откъдето започва седемдневното му официално посещение в Испания. Това е първата му визита в държава от Европейския съюз извън Италия, откакто оглави Католическата църква.

На летището понтификът беше посрещнат от Крал Фелипе VI и Кралица Летисия. В програмата за първия ден са включени официална церемония в кралския дворец, посещение на социален център и вечерна литургия в района на стадион Сантяго Бернабеу, където се очаква да се съберат близо 400 хил. млади хора.

Папа Лъв XIV публикува първата си енциклика, посветена е на изкуствения интелект

По време на полета до испанската столица папата коментира и един от най-болезнените проблеми за Католическата църква - случаите на сексуални посегателства. Той определи темата като „все още отворена рана“ и потвърди намерението си да се срещне с жертви на насилие по време на визитата. Посещението идва няколко месеца след споразумението между испанското правителство и Църквата за обезщетяване на пострадали от подобни престъпления.

Сред акцентите в обиколката на Светия отец е и среща с мигранти, достигнали Европа по един от най-опасните маршрути през Атлантическия океан. Очаква се папата да използва визитата, за да отправи послания, свързани със социалната справедливост, интеграцията и подкрепата за уязвимите общности.

Програмата му включва още посещение на Саграда Фамилия в Барселона, където ще открие нова кула на прочутия храм, както и визити в Манастир Монсерат и на Канарски острови.

Като първия американец начело на Римокатолическата църква, Лъв XIV предизвиква засилен обществен интерес, а организаторите очакват десетки хиляди вярващи да го посрещнат по време на обиколката му в Испания, която продължава до 12 юни.

Редактор: Цветина Петкова