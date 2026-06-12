Самолет Boeing 777 на Turkish Airlines е претърпял инцидент на летище Анталия. При рулиране машината е ударила радарен стълб край пистата. Инцидентът е станал по време на придвижване към паркомясто след кацане на полет от Истанбул.

Според първоначалната информация от летищните власти самолетът е попаднал на грешен рулежен маршрут, при което върхът на дясното крило се е сблъскал с инфраструктурата на наземната радарна система. Ударът е нанесъл щети както по крилото на машината, така и по оборудването на летището.

Евакуация на полет на Turkish Airlines заради дим в колесника

İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağı, Antalya Havalimanı’na inişi sonrası taksi sırasında radar direğine çarparak hasar aldı.



▪️Kazada 1 yolcu hafif yaralandı.



▪Uçakta bulunan 267 yolcu tahliye edildi.pic.twitter.com/nG9SXC7FVX — Conflict (@ConflictTR) June 11, 2026

Паднали и кислородните маски на борда.

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По данни на различни източници има противоречива информация относно броя пострадали - споменават се между един и до трима души с леки наранявания, но официално се посочва, че няма хора с животозастрашаващи травми. Всички 267 пътници и екипаж са били евакуирани безопасно с помощта на кабинния състав и наземните екипи.

Türk Hava Yollarının İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren "Boeing 777" tipi yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas etti. Kaza sonrası uçak hasar aldı. pic.twitter.com/gLqbvhnd8p — İzmir (@izmir) June 11, 2026

Спешни медици са пристигнали незабавно на мястото на инцидента. Turkish Airlines и авиационните власти са започнали разследване, което трябва да установи защо самолетът е бил насочен или е попаднал на неподходяща рулежна пътека.

Предварителните данни сочат, че ширината на използвания рулежен маршрут е била недостатъчна за размаха на Boeing 777, който е около 64,8 метра. Разследващите проверяват дали става дума за грешка в наземното управление, комуникационен проблем или отклонение от маркираната линия.

Редактор: Цветина Петкова