Две десетилетия след като „Дяволът носи Прада“ се превърна в съвременна класика, звездите от филма се събраха отново в Ню Йорк за световната премиера на дългоочакваното продължение.

Мерил Стрийп, която отново влиза в ролята на тираничната редакторка на модно списание Миранда Пристли, мина по червения килим заедно с Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи. Към актьорския състав се присъединява и Кенет Брана като най-новия съпруг на Миранда, а също и нови имена като Симон Ашли и Луси Лиу.

Сред известните гости на червения килим беше и бившият главен редактор на Vogue Ана Уинтур, смятана за вдъхновение за образа на героинята на Стрийп.

Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ за България е на 29 април.

„Не се правя на Анна Уинтур. Приличам ли на нея? Не съм толкова умна като Анна Уинтур, нито толкова добре облечена. Е, днес съм, защото нося Givenchy. Но ѝ се възхищавам невероятно много. Всъщност, копирах много от шефовете си, повечето от които са режисьори и мъже. От тях черпя вдъхновение“, сподели Мерил Стрийп.

„Дори и в най-смелите си мечти не съм си представяла, че преди 20 години ще стоим тук, в „Линкълн Сентър“, а целият свят ще очаква с такова вълнение да разбере какво са правили четирима герои. Не, нищо подобно не съм очаквала“, каза Ан Хатауей.

