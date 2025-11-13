Миранда Пристли вече няма да се вози сама в асансьора. Излезе първият тийзър на вечната класика „The Devil Wears Prada 2“. Информацията идва от CNN.

В клипа виждаме Мерил Стрийп отново като легендарната Миранда Пристли - безупречна, уверена, в червени токчета, да крачи през офисите на модното списание "Runway". Точно преди да влезе в асансьора, до нея се появява познато лице - Ан Хатауей като Анди Сакс - бившата асистентка, която в първия филм намери своето място в безмилостния свят на модата.

„Доста ти отне,“ казва Миранда с хладна усмивка, а Анди отвръща с лека иронична усмивка зад черни слънчеви очила.

Трейлърът е озвучен от песента на Мадона "Vogue" – препратка към списанието "Vogue" и легендарната му главна редакторка Анна Уинтур, която от години се смята за реалното вдъхновение зад образа на Миранда Пристли.

Продължението на култовия филм от 2006 г. ще излезе по кината на 1 май 2026 г.

Към звездния състав се завръщат и Емили Блънт и Стенли Тучи, а към екипа се присъединяват Кенет Брана и още няколко нови имена.

Оригиналният филм бе адаптиран по едноименния бестселър от 2003 г. на Лорън Уайсбъргър – бивша асистентка на самата Уинтур. Той разказва историята на млада нюйоркчанка (Ан Хатауей), която се сблъсква с безкомпромисния свят на висшата мода и с шефката, която може да замрази стая само с поглед.

В подкаст през септември самата Анна Уинтур се пошегува, че е отишла на премиерата на първия филм „облечена в "Прада", без изобщо да има представа за какво е филмът“. После признава, че филмът е бил интересен и изключително забавен.

Освен Стрийп и Хатауей, в новия филм ще видим отново Трейси Томс и Тибор Фелдман в ролите им от първата част.

Редактор: Ралица Атанасова